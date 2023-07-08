Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Игры
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:22

Первый номер драфта НБА Вембаньяма набрал 9 очков в первой игре за «Сан-Антонио»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виктор Вембаньяма.
Фото USA Today Sports

«Сан-Антонио» переиграл «Шарлотт» в матче летней лиги НБА — 76:68.

Эта игра стала дебютной за «Сперс» для первого номера драфта Виктор Вембаньяма. 19-летний француз записал на свой счет в этой встрече 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов.

НБА

Летняя лига

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 76:68 (15:12, 23:14, 20:19, 18:23)

С: Шэмпени (20), Брэнем (17), Уэсли (13), Барлоу (12), Вембаньяма (9).

Ш: Миллер (16 + 11 подборов), Макгоуэнс (15), Букнайт (14).

баскетбол
НБА
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
0
Читайте также
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харрелл останется в «Филадельфии»
Новости
RSS RSS
Все новости