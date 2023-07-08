Первый номер драфта НБА Вембаньяма набрал 9 очков в первой игре за «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» переиграл «Шарлотт» в матче летней лиги НБА — 76:68.

Эта игра стала дебютной за «Сперс» для первого номера драфта Виктор Вембаньяма. 19-летний француз записал на свой счет в этой встрече 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов.

НБА

Летняя лига

«Сан-Антонио» — «Шарлотт» — 76:68 (15:12, 23:14, 20:19, 18:23)

С: Шэмпени (20), Брэнем (17), Уэсли (13), Барлоу (12), Вембаньяма (9).

Ш: Миллер (16 + 11 подборов), Макгоуэнс (15), Букнайт (14).