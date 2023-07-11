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Сегодня, 17:08

Лиллард не хочет переходить в «Клипперс» или «Бостон»

Руслан Минаев
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Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард не хочет переходит в «Клипперс» или «Бостон», заявил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

По его данным, игрок хочет выступать только в составе «Майами». Отмечается, что Лиллард в этом вопросе проявляет категоричность.

Ранее генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин сообщил, что клуб работает над потенциальным обменом игрока.

В 769 матчах за «Портленд» Лиллард в среднем набирал 25,2 очка, 6,7 передачи и 4,2 подбора. В прошлом сезоне его показатели — 32,2 очка, 7,3 передачи и 4,8 подбора. Контракт Лилларда действует до конца сезона-2026/27, в котором предусмотрена опция игрока.

баскетбол
НБА
БК Бостон Селтикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Дэмиэн Лиллард
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