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Центровой «Орландо» оштрафован на 35 тысяч долларов за то, что бросил очки в арбитра

16:45
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Центровой «Орландо» Уэнделл Картер получил штраф в размере 35 тысяч долларов. Такое наказание он получил за то, что бросил очки в судью по ходу матча регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (92:105), сообщает ESPN.

22-летний центровой был раздосадован тем, что арбитр не зафиксировал фол.

За свои действия на площадке Картер получил технический фол и был удален до конца матча.

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Иван Шитик все материалы автора
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