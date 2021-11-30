Центровой «Орландо» оштрафован на 35 тысяч долларов за то, что бросил очки в арбитра

Центровой «Орландо» Уэнделл Картер получил штраф в размере 35 тысяч долларов. Такое наказание он получил за то, что бросил очки в судью по ходу матча регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (92:105), сообщает ESPN.

22-летний центровой был раздосадован тем, что арбитр не зафиксировал фол.

За свои действия на площадке Картер получил технический фол и был удален до конца матча.