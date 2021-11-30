Валанчюнас установил новый рекорд НБА
Центровой «Нью-Орлеан» Йонас Валанчюнас в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Клипперс» (123:104) установил новый рекорд НБА. 29-летний литовский баскетболист набрал 39 очков, сделал 15 подборов и забросил семь трехочковых.
Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим 35+ очков, 15+ подборов и реализовавший 7+ трехочковых бросков менее чем за 35 минут.
Кроме того, Валанчюнас — четвертый игрок в истории НБА, набравший 35 очков, 15 подборов и 7 трехочковых за игру. Ранее это сделали Джеймс Харден, Винс Картер и Арон Бэйнс.
Валанчюнас перешел в «Нью-Орлеан» из «Мемфиса» в межсезонье. В прошлом сезоне он провел 63 матча. В среднем за игру он набирал 17,2 очка за матч, делал 12,7 подбора и 1,8 результативных передачи.
Jonas Valanciunas tonight:— StatMuse (@statmuse) November 30, 2021
39 PTS
15 REB
15-24 FG
7-8 3P
in 32 MINS
He is the first player in NBA history with 35+ points, 15+ rebounds, 7+ threes in fewer than 35 minutes. pic.twitter.com/LelYD9aSOy
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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