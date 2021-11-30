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Валанчюнас установил новый рекорд НБА

09:50

Центровой «Нью-Орлеан» Йонас Валанчюнас в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Клипперс» (123:104) установил новый рекорд НБА. 29-летний литовский баскетболист набрал 39 очков, сделал 15 подборов и забросил семь трехочковых.

Он стал первым игроком в истории НБА, набравшим 35+ очков, 15+ подборов и реализовавший 7+ трехочковых бросков менее чем за 35 минут.

Кроме того, Валанчюнас — четвертый игрок в истории НБА, набравший 35 очков, 15 подборов и 7 трехочковых за игру. Ранее это сделали Джеймс Харден, Винс Картер и Арон Бэйнс.

Валанчюнас перешел в «Нью-Орлеан» из «Мемфиса» в межсезонье. В прошлом сезоне он провел 63 матча. В среднем за игру он набирал 17,2 очка за матч, делал 12,7 подбора и 1,8 результативных передачи.

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Роман Шишов все материалы автора
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