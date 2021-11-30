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Порзингис избежал серьезной травмы голеностопа

Форвард «Далласа» избежал серьезной травмы голеностопа
17:55
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Форвард «Далласа» Кристапс Порзингис получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (96:114). Углубленное обследование не выявило у игрока серьезной травмы голеностопа, сообщает ESPN.

Игроку предварительно диагностировали растяжение связок. Его участие в матче против «Нью-Орлеана» остается под вопросом.

В этом сезоне Порзингис в среднем набирает 20,5 очка и 8,1 подбора за игру.

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Иван Шитик все материалы автора
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