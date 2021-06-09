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Центровой «Денвера» Йокич признан самым ценным игроком сезона в НБА

06:11
Никола Йокич. Фото Instagram
Никола Йокич. Фото Instagram
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Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона-2020/21 в НБА.

В регулярном чемпионате 26-летний серб набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи за матч.

Центровой &laquo;Денвера&raquo; Никола Йокич (№15).От «пельмешка» к титулу MVP. Как Никола Йокич меняет НБА

Йокич стал шестым игроком в истории НБА родом не из США, которому удалось стать MVP сезона. До него это делали Хаким Оладжувон (Нигерия), Стив Нэш (ЮАР), Тим Данкан (Американские Виргинские острова), Дирк Новицки (Германия) и Яннис Адетокумбо (Греция).

По итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21 «Денвер» занял 3-е место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде «Наггетс» победили «Портленд» (счет в серии — 4-2), во втором раунде команда играет с «Финиксом» (счет в серии — 0-1, следующий матч — 10 июня).

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