Центровой «Денвера» Йокич признан самым ценным игроком сезона в НБА
Центровой «Денвера» Никола Йокич признан самым ценным игроком сезона-2020/21 в НБА.
В регулярном чемпионате 26-летний серб набирал в среднем 26,4 очка, 10,8 подбора и 8,3 передачи за матч.
The 2020-21 #KiaMVP is... Nikola Jokic! #NBAAwards #ThatsGame pic.twitter.com/G8NsqIA7vQ— NBA (@NBA) June 8, 2021
Йокич стал шестым игроком в истории НБА родом не из США, которому удалось стать MVP сезона. До него это делали Хаким Оладжувон (Нигерия), Стив Нэш (ЮАР), Тим Данкан (Американские Виргинские острова), Дирк Новицки (Германия) и Яннис Адетокумбо (Греция).
Nikola Jokic (Serbia) is the 6th player born outside the 50 states to win #KiaMVP, joining Giannis Antetokounmpo (Greece), Hakeem Olajuwon (Nigeria), Steve Nash (South Africa), Tim Duncan (Virgin Islands) and Dirk Nowitzki (West Germany). pic.twitter.com/WmckmdjRcO— NBA History (@NBAHistory) June 9, 2021
По итогам регулярного чемпионата сезона-2020/21 «Денвер» занял 3-е место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф. В первом раунде «Наггетс» победили «Портленд» (счет в серии — 4-2), во втором раунде команда играет с «Финиксом» (счет в серии — 0-1, следующий матч — 10 июня).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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