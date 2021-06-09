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«Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой»

05:20
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«Филадельфия» переиграла «Атланту» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (118:102). Счет в серии стал равный 1-1.

Следующая игра состоится 12 июня.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Филадельфия» — «Атланта» — 118:102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18)

Ф: Эмбиид (40 + 13 подборов), Харрис (22), Сет Карри (21).

А: Янг (21 + 11 передач), Галлинари (21), Хертер (20).

Счет в серии: 1-1.

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