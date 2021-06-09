«Филадельфия» сравняла счет в серии с «Атлантой»
«Филадельфия» переиграла «Атланту» во втором матче второго раунда плей-офф НБА (118:102). Счет в серии стал равный 1-1.
Следующая игра состоится 12 июня.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Второй матч
«Филадельфия» — «Атланта» — 118:102 (33:20, 24:35, 34:29, 27:18)
Ф: Эмбиид (40 + 13 подборов), Харрис (22), Сет Карри (21).
А: Янг (21 + 11 передач), Галлинари (21), Хертер (20).
Счет в серии: 1-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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