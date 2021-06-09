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Центровой «Филадельфии» Эмбиид установил рекорд результативности в плей-офф во втором матче против «Атланты»

06:26
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Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид установил личный рекорд результативности в матчах плей-офф НБА.

Во второй игре серии второго раунда против «Атланты» (118:102) 27-летний камерунец набрал 40 очков, что является его личным рекордом в плей-офф. Помимо этого, баскетболист сделал 13 подборов.

Благодаря победе над «Атлантой» во втором матче «Филадельфия» сравняла счет в серии — 1-1. Третий матч состоится 12 июня.

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