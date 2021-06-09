Центровой «Филадельфии» Эмбиид установил рекорд результативности в плей-офф во втором матче против «Атланты»
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид установил личный рекорд результативности в матчах плей-офф НБА.
Во второй игре серии второго раунда против «Атланты» (118:102) 27-летний камерунец набрал 40 очков, что является его личным рекордом в плей-офф. Помимо этого, баскетболист сделал 13 подборов.
? The highest scoring game of @JoelEmbiid's #NBAPlayoffs career thus far lifts the 76ers! ?#ThatsGame pic.twitter.com/vym8lettYc— NBA (@NBA) June 9, 2021
Благодаря победе над «Атлантой» во втором матче «Филадельфия» сравняла счет в серии — 1-1. Третий матч состоится 12 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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