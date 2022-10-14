Грин о своем будущем в «Голден Стэйт»: «Я игрок «Уорриорз», и мы пытаемся выиграть чемпионат»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассказал, каким он видит свое будущее в клубе.

7 октября в социальных сетях появилось видео драки Грина и защитника «Уорриорз» Джордана Пула на тренировке «Голден Стэйт». На камеру попал момент, как Грин ударил Пула и отправил его в нокаут.

«Мое представление будущего в клубе такое, что я игрок «Уорриорз» в предстоящем сезоне и пытаюсь выиграть чемпионат. Мой контракт действует до 2024 года, если я воспользуюсь опцией.

Что касается мыслей о продлении контракта, то я перед тренировочным лагерем говорил, что не ожидаю, что мы договоримся сейчас. Но это не означает, что я уйду», — цитирует Грина Sports Illustrated.

Ранее сообщалось, что «Уорриорз» не стали отстранять игрока после этого инцидента.