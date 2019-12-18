Дэвид Блатт занял пост консультанта «Нью-Йорка» по баскетбольным операциям, сообщается в официальном Twitter клуба. В начала сезона специалист объявил, что у него диагностирован рассеянный склероз. Он подал в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса» после первого поражения.

Специалист официально завершил тренерскую карьеру. Блатт рассматривался претендентом на пост главного тренера «Никс» до того, как был нанят Дэвид Фицдейл. Ранее в НБА он работал в «Кливленде», с которым в первый же год дошел до финала.