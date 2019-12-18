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Блатт — новый консультант «Нью-Йорка» по баскетбольным операциям

21:13
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Дэвид Блатт занял пост консультанта «Нью-Йорка» по баскетбольным операциям, сообщается в официальном Twitter клуба. В начала сезона специалист объявил, что у него диагностирован рассеянный склероз. Он подал в отставку с поста главного тренера «Олимпиакоса» после первого поражения.

Дэвид Блатт.Дэвид Блатт будет бороться со страшной болезнью

Специалист официально завершил тренерскую карьеру. Блатт рассматривался претендентом на пост главного тренера «Никс» до того, как был нанят Дэвид Фицдейл. Ранее в НБА он работал в «Кливленде», с которым в первый же год дошел до финала.

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