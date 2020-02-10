«Атланта» прервала серию «Нью-Йорка» из 4 побед, «Филадельфия» обыграла «Чикаго»

«Атланта» (15-39) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА во втором овертайме победила «Нью-Йорк» (17-37) — 140:135. Гости уступили впервые за пять встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 13 передач.

В параллельной встрече «Филадельфия» (33-21) дома победила «Чикаго» (19-35) — 118:111. Защитник «быков» Зак Лавин набрал 32 очка.

Также «Вашингтон» (18-33) дома проиграл «Мемфису» (27-260 — 99:106. Защитник гостей Джа Морант оформил трипл-дабл.