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«Атланта» прервала серию «Нью-Йорка» из 4 побед, «Филадельфия» обыграла «Чикаго»

05:09
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«Атланта» (15-39) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА во втором овертайме победила «Нью-Йорк» (17-37) — 140:135. Гости уступили впервые за пять встреч. Самым результативным игроком стал защитник хозяев Трэй Янг, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 13 передач.

В параллельной встрече «Филадельфия» (33-21) дома победила «Чикаго» (19-35) — 118:111. Защитник «быков» Зак Лавин набрал 32 очка.

Также «Вашингтон» (18-33) дома проиграл «Мемфису» (27-260 — 99:106. Защитник гостей Джа Морант оформил трипл-дабл.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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