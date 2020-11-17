Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

5-10 команд НБА начнут сезон-20/21 со зрителями на трибунах

09:54
Теги:

НБА ожидает, что 5-10 команд лиги начнут сезон-2020/21 с определенным количеством зрителей на трибунах, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Какие именно команды смогут проводить домашние матчи со зрителями, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что руководство «Голден Стэйт» разработало специальный план, который поможет соблюсти протоколы НБА по COVID-19 и проводить матчи с 50-процентной посещаемостью.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир