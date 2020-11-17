5-10 команд НБА начнут сезон-20/21 со зрителями на трибунах

НБА ожидает, что 5-10 команд лиги начнут сезон-2020/21 с определенным количеством зрителей на трибунах, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания.

Какие именно команды смогут проводить домашние матчи со зрителями, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что руководство «Голден Стэйт» разработало специальный план, который поможет соблюсти протоколы НБА по COVID-19 и проводить матчи с 50-процентной посещаемостью.