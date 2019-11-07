30 очков Била не спасли «Вашингтон» от поражения

«Индиана» на своем паркете переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (121:106). Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Уизардз» Брэдли Бил.

В другой встрече «Детройт» переиграл «Нью-Йорк» (122:102). «Никс» потерпел четвертое поражение кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 122:102 (33:25, 31:34, 32:26, 26:17)

Д: Драммонд (27 + 12 подборов), Снелл (24), Моррис (22).

Н: Рэндл (20), Моррис (18), Барретт (15).

«Индиана» — «Вашингтон» — 121:106 (26:26, 44:36, 24:18, 27:26)

И: Уоррен (21), Макдермотт (19), Холидэй (18).

В: Бил (30), Брайант (20 + 11 подборов), Майлз (15).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей