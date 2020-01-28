Зубков пропустит матч с «Барселоной» из-за повреждения

Форвард «Зенита» Андрей Зубков получил незначительное растяжение мышцы бедра. Это произошло в матче против казанского УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ (75:86), сообщает официальный сайт клуба.

Травма не позволит Зубкову сыграть против «Барселоны» в Евролиге, так как восстановление займет до недели.

Помимо него, в лазарете находятся Матеуш Понитка, который в той же игре повредил связки голностопа, и Дмитрий Хвостов — защитник сейчас в разгаре реабилитационного процесса. Густаво Айон получил ушиб фаланги указательного пальца, но в предстоящем матче выйдет на паркет.