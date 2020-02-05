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«Зенит» в Евролиге проиграл «Фенербахче»

22:07
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«Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Фенербахче» — 68:73. Cамым результативным игроком встречи стал защитник питерской команды Остин Холлинз, набравший 16 очков.

«Зенит» (7-16) занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Фенербахче» (11-12) — восьмой. Турки одержали третью победу подряд.

Баскетбол

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 68:73 (15:19, 17:22, 18:13, 18:19)

5 февраля. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».

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