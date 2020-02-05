«Зенит» в Евролиге проиграл «Фенербахче»
22:07
«Зенит» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги проиграл «Фенербахче» — 68:73. Cамым результативным игроком встречи стал защитник питерской команды Остин Холлинз, набравший 16 очков.
«Зенит» (7-16) занимает предпоследнее место в турнирной таблице. «Фенербахче» (11-12) — восьмой. Турки одержали третью победу подряд.
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«Зенит» (Россия) — «Фенербахче» (Турция) — 68:73 (15:19, 17:22, 18:13, 18:19)
5 февраля. Санкт-Петербург. «СК Юбилейный».