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«Зенит» дома обыграл «Милан» в матче Евролиги

22:36
Серхио Родригес (справа) против Дениса Захарова. Фото БК«Милан»
Серхио Родригес (справа) против Дениса Захарова. Фото БК«Милан»
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В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Зенит» выиграл у «Милана» (74:70).

В составе победителей самым результативным стал Джордан Мики — 17 очков. У гостей 21 очко набрал Серхио Родригес.

Российский клуб набрал 16 очков и поднялся на четвертое место. У «Милана» столько же очков и третья позиция.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Зенит» (Россия) — «Милан» (Италия) — 74:70 (19:19, 16:20, 25:21, 14:10)

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Евгений Петров все материалы автора
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