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Майк Джеймс ушел в раздевалку после конфликта с тренером по ходу матча «Монако»

22:22
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Защитник «Монако» Майк Джеймс повздорил с главным тренером команды Звезданом Митровичем. После этого американец ушел в раздевалку прямо по ходу матча Евролиги с «Анадолу Эфесом».

Напомним, в марте 2021 года Джеймс сделал нечто подобное в составе ЦСКА, покинув матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Инцидент привел к отстранению Джеймса от игр ЦСКА, после чего он покинул клуб.

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Иван Шитик все материалы автора
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