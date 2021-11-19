Майк Джеймс ушел в раздевалку после конфликта с тренером по ходу матча «Монако»
Защитник «Монако» Майк Джеймс повздорил с главным тренером команды Звезданом Митровичем. После этого американец ушел в раздевалку прямо по ходу матча Евролиги с «Анадолу Эфесом».
Напомним, в марте 2021 года Джеймс сделал нечто подобное в составе ЦСКА, покинув матч Единой лиги ВТБ с УНИКСом из-за конфликта с главным тренером Димитрисом Итудисом. Инцидент привел к отстранению Джеймса от игр ЦСКА, после чего он покинул клуб.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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