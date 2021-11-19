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Велимир Перасович: «Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС»

23:07
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче Евролиги против «Альбы» (85:71).

«Это была очень тяжелая победа для нас, особенно после крайне неудачного начала встречи. В дебюте мы действовали слишком мягко, без концентрации. Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС. К счастью, после большого перерыва нам удалось все поменять и сдержать такую атакующую команду, как «Альба», на отметке всего в 23 набранных очка. Сегодня мы проиграли подбор, но зато спровоцировали 19 потерь у соперника, что является отличным показателем. Кроме того, мы раздали 21 результативную передачу. По ходу матча долго не могли справиться с их «большим» Кумадже, который создал нам много проблем. Однако во второй половине мы действовали с максимальной концентрацией и приложили необходимые усилия для победы», — цитирует тренера сайт казанцев.

Дополнительная информация:

https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-alba-report

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Иван Шитик все материалы автора
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