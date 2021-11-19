Велимир Перасович: «Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС»
Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович оценил игру команды в матче Евролиги против «Альбы» (85:71).
«Это была очень тяжелая победа для нас, особенно после крайне неудачного начала встречи. В дебюте мы действовали слишком мягко, без концентрации. Наша защита в первой половине была худшей с того момента, как я возглавляю УНИКС. К счастью, после большого перерыва нам удалось все поменять и сдержать такую атакующую команду, как «Альба», на отметке всего в 23 набранных очка. Сегодня мы проиграли подбор, но зато спровоцировали 19 потерь у соперника, что является отличным показателем. Кроме того, мы раздали 21 результативную передачу. По ходу матча долго не могли справиться с их «большим» Кумадже, который создал нам много проблем. Однако во второй половине мы действовали с максимальной концентрацией и приложили необходимые усилия для победы», — цитирует тренера сайт казанцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=unics-alba-report
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю