Юнас Жеребко: «Химки» настроены выйти в плей-офф»

Форвард «Химок»? Юнас Жеребко перед матчем Евролиги против АСВЕЛа отметил, что команда настроена выйти в плей-офф. Клуб Тони Паркера выиграл четыре домашних матча из шести.

— Я уже понял, что в Евролиге нет слабых команд, поэтому нас ждет непростой гостевой матч с «Виллербаном», — цитируют «Известия» Жеребко. — Это физически крепкая и талантливая команда, но нас устроит только победа. Мы настроены выйти в плей-офф и хотим отблагодарить наших фанатов за отличную поддержку в матче с «Локомотивом», в котором мы так обидно проиграли.