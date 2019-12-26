Юнас Жеребко: «Химки» настроены выйти в плей-офф»
04:00
Форвард «Химок»? Юнас Жеребко перед матчем Евролиги против АСВЕЛа отметил, что команда настроена выйти в плей-офф. Клуб Тони Паркера выиграл четыре домашних матча из шести.
— Я уже понял, что в Евролиге нет слабых команд, поэтому нас ждет непростой гостевой матч с «Виллербаном», — цитируют «Известия» Жеребко. — Это физически крепкая и талантливая команда, но нас устроит только победа. Мы настроены выйти в плей-офф и хотим отблагодарить наших фанатов за отличную поддержку в матче с «Локомотивом», в котором мы так обидно проиграли.
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https://iz.ru/958347/timur-ganeev/milan-uznaem-po-pokhodke-rodriges-sygraet-v-evrolige-protiv-tcska
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