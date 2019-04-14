Янис Тимма: "Не удивлюсь, если серия ЦСКА - "Баскония" растянется до пяти игр"

Форвард "Химок" Янис Тимма отметил, что ждет напряженного противостояния в серии плей-офф Евролиги между ЦСКА и "Басконией". Первые матчи между российской и испанской командами пройдут 16 и 18 апреля.

- Думаю, что у "Басконии" хорошие шансы обыграть ЦСКА, - приводят "Известия" слова Тиммы. - В последнем матче регулярного сезона они доказали, что могут на равных играть с армейцами на выезде. Они ужасно провели четвертую четверть, но были сильнее в первых трех. Так что ЦСКА точно не будет легко. Не удивлюсь, если серия растянется до пяти игр.