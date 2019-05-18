Воронцевич считает, что в финале Евролиги будет отличный бой

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич накануне финала Евролиги против стамбульского "Эфеса" отметил игру лидеров соперника Шейна Ларкина и Василье Мицича в предыдущем матче, и пообещал, что команда проявит такой же характер, как и в полуфинале с "Реалом".

– Прежде всего, поздравляю всех с победой над "Реалом", очень сложный был матч, – сказал Воронцевич. – Вернулись с "-14", показали характер. Настроение у всех отличное. Дело остается за малым, но это очень сложный шаг. Нужно сделать его с честью и невзирая на результат по ходу, оставаться всем вместе до конца. Проявить такой же характер, но с еще большей мотивацией.

– Тренер "Эфеса" Эргин Атаман сказал, что его команда похожа на "Голден Стэйт", а ЦСКА – это "Милуоки"​ и Клайберн в роли Адетокумбо. Вы бы с кем сравнили соперника?

– Не стану никого сравнивать – "Эфес" есть "Эфес", а ЦСКА это ЦСКА, армейский клуб. И там, и там собраны хорошие, талантливые игроки. И команды по праву вышли в финал сезона, с чем можно поздравить и "Эфес". Остался один матч, он и покажет, кто сильнее и станет чемпионом.

– Главный снайпер стамбульцев Ларкин впечатлил игрой в полуфинале с "Фенербахче"?

– Да, он и Мицич выдали потрясающую игру. Но надо отдать должное и партнерам, которые им помогали. создавали все условия, чтобы бомбардиры раскрылись в нападении. У них много опасных игроков – Бобуа тоже может настрелять много, Моэрман, огромные Пляйсс и Данстон. И ребята со скамейки – те же Мотум, Симон. Мы уважаем соперника, но верим в свои силы.

– Этторе Мессина сказал, что ЦСКА проявил терпение и сумел не потерять голову в игре с "Реалом" согласны?

– Да, мы не опускали руки несмотря ни на что. Были и хорошие моменты, и не очень. Но главное – до последней секунды отдаваться игре и верить в себя. Быть готовыми, что на протяжении матча будут взлеты и падения. Играешь 40 минут, и все время нужно быть сконцентрированным.

– Перед полуфиналом считалось, что "Реал" – фаворит, а на ЦСКА нет такого психологического давления, как в прошлые годы. Теперь уже ваш клуб однозначный фаворит, даже несмотря на игру, показанную "Эфесом" в полуфинале.

– У каждого своя точка зрения. ЦСКА – один из сильнейших клубов Европы, но и "Эфес" проявляет себя здорово. Команды в одинаковых условиях, и играют на нейтральной площадке. Хотя мы уже шутили, что красно-синяя расцветка трибун должна помочь ЦСКА. Можно сколько угодно обсуждать, кто фаворит, а кто нет, но это финал. С нашей стороны могут сказать – будет отличный бой. (Антон Бабошин)