Виталий Фридзон: «Приятно начать сезон с выездной победы над грозным соперником»

Защитник «Зенита» Виталий Фридзон прокомментировал «СЭ» победу своего клуба над турецким «Анадолу Эфес» в первом туре регулярного сезона Евролиги (73:69).

— Очень приятно начать сезон с выездной победы, — отметил «СЭ» Виталий Фридзон. — Был тяжелый матч, настраивались очень серьезно. Знали какой грозный соперник нас ждет, они вместе играют три года, очень хорошо знают друг друга. Вроде бы начали здорово, но чуть-чуть упустили момент, когда они нас догнали. Я думаю, что как и тренер сказал, мы вначале не верили, что способны обыграть «Анадолу». Поверили только тогда, когда переломили ход игры и почувствовали, что нам по силам вырвать концовку. Хочу поздравить команду, наших болельщиков, которые переживали за нас. Теперь надо убрать все лишние эмоции и готовиться к следующему матчу с «Цмоки-Минск».

Виталий Фридзон набрал 7 очков, 1 подбор и 1 передачу. Самым результативным в составе «Зенит» стал канадский разыгрывающий Кевин Пангос 23 очка + 7 передач. (Тимур Ганеев)