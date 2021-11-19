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«Жальгирис» обыграл «Фенербахче» в Евролиге

19 ноября, 23:46
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«Жальгирис» одержал победу над «Фенербахче» (86:75) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Эдгарас Улановас — 18 очков. У гостей 17 очков набрал экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло.

Литовский клуб занимает последнее, 18-е место. «Фенербахче» на 15-й позиции.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Фенербахче» (Турция) — 86:75 (16:18, 22:11, 26:30, 22:16)

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Евгений Петров все материалы автора
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