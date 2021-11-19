«Жальгирис» обыграл «Фенербахче» в Евролиге
«Жальгирис» одержал победу над «Фенербахче» (86:75) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Эдгарас Улановас — 18 очков. У гостей 17 очков набрал экс-игрок ЦСКА Нандо Де Коло.
Литовский клуб занимает последнее, 18-е место. «Фенербахче» на 15-й позиции.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
«Жальгирис» (Литва) — «Фенербахче» (Турция) — 86:75 (16:18, 22:11, 26:30, 22:16)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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