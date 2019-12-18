«Валенсия» переиграла «Басконию», «Барселона» продлила победную серию

«Валенсия» на своем паркете обыграла «Басконию» в матче регулярного чемпионата Евролиги (105:77). В другой встрече «Барселона» обыграла АСВЕЛ (80:67), одержав третью победу кряду.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Валенсия» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 105:77 (19:19, 27:17, 23:22, 36:19)

«Барселона» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 80:67 (22:19, 26:19, 15:18, 17:11)

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры