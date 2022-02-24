Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Женщины
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 22:55

В «Зените» отреагировали на перенос матчей российских клубов в 27-м туре Евролиги

Сергей Баюшкин
Корреспондент

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал дальнейшее продолжение сезона баскетбольной Евролиги. В четверг «Барселона» в последний момент отменила рейс в Санкт-Петербург из-за ситуации на Украине. Позже Евролига официально перенесла все матчи с участием российских клубов в 27-м туре.

«Мы до последнего момента ждали и ждем игру с «Барселоной», — подчеркнул «СЭ» Александр Церковный. — Наши болельщики и болельщики лучшей игры с мячом по всей Европе заслуживают того, чтобы наблюдать за соперничеством лучших клубов континента. Мы считаем, что в любой ситуации баскетбол должен быть вне политики. Тем не менее, мы уважаем решение наших соперников на площадке и коллег в жизни. С большим нетерпением ждем реакции Евролиги. Надеемся на правильное и компромиссное решение, которое позволит полноценно продолжить сезон. Все три российских клуба своим выступлением в этом сезоне это заслужили».

Три российских команды идут в зоне плей-офф Евролиги, занимая пятое («Зенит»), шестое (ЦСКА) и седьмое место (УНИКС).

БК Барселона
БК Зенит
Евролига
2
0

Читайте также

«Барселона» — «Наполи»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы
«Зенит» против «Бетиса»: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф Лиги Европы
«Барселона» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля онлайн в прямом эфире
«Порту» сыграл вничью с «Лацио» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Биатлонистка чуть не умерла на Олимпиаде. Но как ни в чем не бывало возвращается на лыжню
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Баскетбольная Евролига перенесла матчи российских команд в 27-м туре
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости