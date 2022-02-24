В «Зените» отреагировали на перенос матчей российских клубов в 27-м туре Евролиги

Генеральный директор «Зенита» Александр Церковный прокомментировал дальнейшее продолжение сезона баскетбольной Евролиги. В четверг «Барселона» в последний момент отменила рейс в Санкт-Петербург из-за ситуации на Украине. Позже Евролига официально перенесла все матчи с участием российских клубов в 27-м туре.

«Мы до последнего момента ждали и ждем игру с «Барселоной», — подчеркнул «СЭ» Александр Церковный. — Наши болельщики и болельщики лучшей игры с мячом по всей Европе заслуживают того, чтобы наблюдать за соперничеством лучших клубов континента. Мы считаем, что в любой ситуации баскетбол должен быть вне политики. Тем не менее, мы уважаем решение наших соперников на площадке и коллег в жизни. С большим нетерпением ждем реакции Евролиги. Надеемся на правильное и компромиссное решение, которое позволит полноценно продолжить сезон. Все три российских клуба своим выступлением в этом сезоне это заслужили».

Три российских команды идут в зоне плей-офф Евролиги, занимая пятое («Зенит»), шестое (ЦСКА) и седьмое место (УНИКС).