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Сегодня, 19:43

Баскетбольная Евролига перенесла матчи российских команд в 27-м туре

Екатерина Савостина
Корреспондент
Евролига.
Фото Global Look Press

Евролига заявила о переносе матчей 27-го тура регулярного чемпионата, участие в которых принимают российские команды. Сообщение опубликовала пресс-служба турнира.

Речь идет о матчах «Бавария» — ЦСКА, «Баскония» — УНИКС и «Зенит» — «Барселона», которые должны были пройти 24 и 25 февраля.

В турнирной таблице Евролиги «Зенит», ЦСКА и УНИКС занимают пятое, шестое и восьмое места соответственно.

Ранее руководство Евролиги заявило, что в связи с текущей ситуацией между Россией и Украиной собирается провести встречу с представителями клубов 25 февраля.

Источник: https://twitter.com/EuroLeague/status/1496885817868005385
БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Евролига
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