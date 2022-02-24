Баскетбольная Евролига перенесла матчи российских команд в 27-м туре

Евролига заявила о переносе матчей 27-го тура регулярного чемпионата, участие в которых принимают российские команды. Сообщение опубликовала пресс-служба турнира.

Речь идет о матчах «Бавария» — ЦСКА, «Баскония» — УНИКС и «Зенит» — «Барселона», которые должны были пройти 24 и 25 февраля.

В турнирной таблице Евролиги «Зенит», ЦСКА и УНИКС занимают пятое, шестое и восьмое места соответственно.

Ранее руководство Евролиги заявило, что в связи с текущей ситуацией между Россией и Украиной собирается провести встречу с представителями клубов 25 февраля.