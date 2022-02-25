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Сегодня, 00:58

«Олимпиакос» переиграл «Милан», «Альба» обыграла АСВЕЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Олимпиакос» переиграл «Милан» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 67:58. В другой встрече АСВЕЛ дома проиграл «Альбе» — 80:82.

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«Олимпиакос» (Греция) — «Милан» (Италия) — 67:58 (7:15, 18:12, 14:16, 28:15)

О: Везенков (16), Слукас (16), Маккиссик (14).

М: Холл (15), Мелли (9 + 11 подборов), Дилэйни (8), Митоглу (8).

АСВЕЛ (Франция) — «Альба» (Германия) — 80:82 (21:21, 19:22, 15:17, 25:22)

А: Джонс (22), Лакомб (18), Найт (11).

А: Смит (16), Маттиссек (13), Ло (12).

БК Альба
БК АСВЭЛ
БК Милан
БК Олимпиакос (Пирей)
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