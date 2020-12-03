В Евролиге прокомментировали возможный отказ от болельщиков на трибунах

В Евролиге отреагировали на информацию «СЭ» о том, что с 13-го тура регулярного сезона все матчи турнира будут проходить без зрителей. Сейчас игры в присутствии болельщиков проводят только два российских клуба — ЦСКА и «Зенит».

— Этот вопрос не обсуждался Евролигой ни на одном из уровней руководства, и, следовательно, принятые ранее протоколы охраны здоровья и безопасности остаются в силе. Согласно этим регламентирующим документам, доступ болельщиков на матчи Евролиги определяется местными органами здравоохранения, и, если присутствие болельщиков разрешено, на матчах соблюдаются дополнительные минимальные правила охраны здоровья и безопасности, — говорится в заявлении турнира.

3 декабря «Зенит» дома сыграет с «Фенербахче», а ЦСКА примет «Олимпиакос».

(Тимур Ганеев)