Со следующей недели все матчи Евролиги будут проходить без зрителей

По информации «СЭ», руководство Евролиги приняло решение запретить клубам проводить матчи в присутствии болельщиков. Это правило вступит в силу с 13-го тура регулярного сезона, который пройдет 10-11 декабря.

В последнее время домашние матчи со зрителями играли только ЦСКА и «Зенит». В 12-м туре российские клубы проведут последние игры «регулярки» в присутствии своих фанатов.

В четверг, 3 декабря, «Зенит» примет турецкий «Фенербахче», а ЦСКА — греческий «Олимпиакос».

(Тимур Ганеев)