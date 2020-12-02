Со следующей недели все матчи Евролиги будут проходить без зрителей
22:00
По информации «СЭ», руководство Евролиги приняло решение запретить клубам проводить матчи в присутствии болельщиков. Это правило вступит в силу с 13-го тура регулярного сезона, который пройдет 10-11 декабря.
В последнее время домашние матчи со зрителями играли только ЦСКА и «Зенит». В 12-м туре российские клубы проведут последние игры «регулярки» в присутствии своих фанатов.
В четверг, 3 декабря, «Зенит» примет турецкий «Фенербахче», а ЦСКА — греческий «Олимпиакос».
(Тимур Ганеев)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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