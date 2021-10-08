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«Монако» в овертайме обыграл УНИКС в матче Евролиги

21:05
УНИКС уступил «Монако». Фото БК «Монако»
УНИКС уступил «Монако». Фото БК «Монако»
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УНИКС уступил «Монако» (80:88 ОТ) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

В составе победителей самым результативным стал Донта Холл — 16 очков. 14 очков у экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса. У УНИКСА лучшим снайпером стал Марио Хезоня — 17 очков.

Евролига. Мужчины

Регулярный чемпионат

УНИКС (Россия) — «Монако» (Франция) — 80:88 (15:18, 20:21, 23:11, 16:24, 6:14)

8 октября.

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Евгений Петров все материалы автора
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