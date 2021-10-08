«Монако» в овертайме обыграл УНИКС в матче Евролиги
УНИКС уступил «Монако» (80:88 ОТ) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Донта Холл — 16 очков. 14 очков у экс-игрока ЦСКА Майка Джеймса. У УНИКСА лучшим снайпером стал Марио Хезоня — 17 очков.
Евролига. Мужчины
Регулярный чемпионат
УНИКС (Россия) — «Монако» (Франция) — 80:88 (15:18, 20:21, 23:11, 16:24, 6:14)
8 октября.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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