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«Жальгирис» уволил тренера после поражения от «Зенита» в Евролиге

15:17
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«Жальгирис» объявил об увольнении Мартина Шиллера с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт литовского клуба.

Австрийский специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона-2021/22. Новым главным тренером станет Юре Здовц, он примет команду в ближайшие дни после того, как будут улажены все формальные вопросы о его назначении на должность. Временно исполняющим обязанности наставника команды станет Арне Вольтманн.

Шиллер возглавлял «Жальгирис» с лета 2020 года. Вчера, 7 октября литовцы уступили «Зениту» (64:70) в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Дополнительная информация:

https://zalgiris.lt/en/news/bc-zalgiris/97281/

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Иван Торопцев все материалы автора
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