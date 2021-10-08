«Жальгирис» уволил тренера после поражения от «Зенита» в Евролиге
«Жальгирис» объявил об увольнении Мартина Шиллера с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт литовского клуба.
Австрийский специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона-2021/22. Новым главным тренером станет Юре Здовц, он примет команду в ближайшие дни после того, как будут улажены все формальные вопросы о его назначении на должность. Временно исполняющим обязанности наставника команды станет Арне Вольтманн.
Zalgiris has decided to cut ties with head coach Martin Schiller, with Jure Zdovc set to be his replacement.— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) October 8, 2021
?: https://t.co/n7GFXsRTe7 pic.twitter.com/B1SlCpSudK
Шиллер возглавлял «Жальгирис» с лета 2020 года. Вчера, 7 октября литовцы уступили «Зениту» (64:70) в матче 2-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
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