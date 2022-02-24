Итудис о матче с «Баварией»: «В таких играх победа достается потом и кровью»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Евролиги против «Баварии».

«Нам противостоит очень серьезный соперник. Я бы сказал, что в такой игра победа достается потом и кровью. Надеюсь, без слез. Это будет настоящее сражение. Они играют на грани фола, очень жестко.



Выезд будет тяжелым для нас, но мы знаем, что нужно делать. Определенно, необходимо биться, показывать такую же агрессивность и быть собранными на протяжении 40 минут», — приводит пресс-служба армейцев слова Итудиса.

Матч «Бавария» — ЦСКА состоится сегодня, 24 февраля, начало — в 21.00 (мск).