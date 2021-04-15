СМИ: «Зенит» является фаворитом на получение wild card для участия в следующем сезоне Евролиги

«Зенит» с большой долей вероятности получит wild card от Евролиги для участия в следующем сезоне, сообщает Eurohoops 15 апреля.

По данным источника, два счасливых билета получат победитель Адриатической лиги и лучшая команда Единой лиги ВТБ, кроме ЦСКА. Армейцы гарантировано примут участие в новом сезоне как один из основателей лиги. Не исключен вариант, что питерский клуб выиграет турнир или пройдет в финал, из-за чего вопрос может решиться сам собой.

Также на получение wild card претендуют «Валенсия» (9-е место в нынешнем сезоне Евролиги) и полуфиналист Кубка Европы «Виртус».

Благодаря выходу в финал Кубка Европы путевку в Евролигу 14 апреля уже получил казанский УНИКС.