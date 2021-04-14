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Итудис: «Шесть побед подряд — хорошее число, хотя у нас были серии и подлиннее»

22:38
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Главный тренер ЦСКА Димитрий Итудис подвел итоги заключительного матча регулярного чемпионата Евролиги против «Панатинаикоса» (93:86).

«Шесть побед подряд — хорошее число, хотя у нас были серии и подлиннее. Главное, что в этом матче мы поддерживали высокий уровень концентрации, вели, держали игру под контролем, сохраняли двузначное лидерство. Это была хорошая игра и хорошая тренировка: и здесь я не хочу обидеть «Панатинаикос», который играл здорово, менял защитные системы, позволил нам попробовать себя против разных видов обороны.

Обе команды играли с мотивацией, за честь клубов, к тому же для нас было важно хорошо провести последний европейский матч на арене имени Гомельского. И мы так и сделали. Мы закончили сезон с теми же показателями, что и лидер, «Барселона», несмотря на то, что у нас было множество травм и других проблем. Мы готовы к следующей стадии, мотивированы сыграть следующие матчи. Нас ждет сложная и жесткая серия», — цитирует Итудиса сайт ЦСКА.

Москвичи заняли второе место в «регулярке» и встретятся с турецким «Фенербахче» в четвертьфинале, первые игры серии до трех побед пройдут в Москве 21 и 23 апреля.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/n/2021-04-14-cska-panathinaikos-report/

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