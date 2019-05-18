Серхио Родригес: "В случае победы в Евролиге бриться не буду"

Испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 23 очка в победном полуфинале Евролиги против мадридского "Реала" (95:90), признался, что не готов сбрить бороду в случае победы в финале.

– Готовы сбрить бороду, если выиграете Евролигу?

– Нет, бриться не буду (смеется).

– А вот лидер "Фенербахче" Луиджи Датоме два года назад решился.

– Он же не брился, а отрезал хвостик.

– Слышали болельщиков ЦСКА на трибунах?

– Поддержка фанатов была замечательная. Их, может, не так много, но они очень громкие и очень нам помогли. Особенно в трудные моменты игры. Вы же знаете, что из Москвы в Виторию не так просто добраться. Но мы благодарны и тем, кто болел за нас на трибунах, и тем, кто смотрел матч в России. И подарили им счастливые моменты. (Антон Бабошин)