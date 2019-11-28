Римас Куртинайтис: «Провели очень плохую третью четверть»
28 ноября 2019, 23:44
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис назвал ключевой момент матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (76:89).
— Поздравляю Желько Обрадовича и «Фенербахче» с отличной игрой. Матч получился тяжелым, — цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок». — Мы провели очень плохую третью четверть, причем не только в нападении, но и в защите. Мы не контролировали игру, даже несмотря на то, что после первой половины вели пять очков. И, конечно, позволили игрокам «Фенербахче» зарядиться эмоциями, поэтому результат такой, какой есть.
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