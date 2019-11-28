Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Баскетбол   //    Евролига

Римас Куртинайтис: «Провели очень плохую третью четверть»

28 ноября 2019, 23:44
Теги:

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис назвал ключевой момент матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (76:89).

Поздравляю Желько Обрадовича и «Фенербахче» с отличной игрой. Матч получился тяжелым, — цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок». — Мы провели очень плохую третью четверть, причем не только в нападении, но и в защите. Мы не контролировали игру, даже несмотря на то, что после первой половины вели пять очков. И, конечно, позволили игрокам «Фенербахче» зарядиться эмоциями, поэтому результат такой, какой есть.

Дополнительная информация

https://bckhimki.com/season/report/2019/november/821/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир