Римас Куртинайтис: «Провели очень плохую третью четверть»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис назвал ключевой момент матча регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (76:89).

— Поздравляю Желько Обрадовича и «Фенербахче» с отличной игрой. Матч получился тяжелым, — цитирует Куртинайтиса официальный сайт «Химок». — Мы провели очень плохую третью четверть, причем не только в нападении, но и в защите. Мы не контролировали игру, даже несмотря на то, что после первой половины вели пять очков. И, конечно, позволили игрокам «Фенербахче» зарядиться эмоциями, поэтому результат такой, какой есть.