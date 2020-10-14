Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от матча 3-го тура Евролиги против «Реала».

— В Евролиге «Реал» начал не очень хорошо, зато в последних играх чемпионата Испании выглядел здорово, — приводит пресс-служба «Химок» слова Куртинайтиса. — Стиль игры команды не изменился, они все также играют быстро, атакуют на первой волне, в раннем нападении. С ними всегда тяжело играть. Нас же больше заботят свои проблемы. Мы вынуждены были подтянуть трех игроков молодежного состава, а те, кто есть из основы, уже имеют микроповреждения. Мое главное опасение в том, что мы можем получить травмы, потому что идет перегруз игроков, которых некем заменить. Нет половины состава, но нам отговорки не нужны. С «Жальгирисом», в целом, играли неплохо, но допустили уже ошибки в концовке. Отдадим все силы и в ближайшей игре.

Матч «Реал» — «Химки» состоится сегодня, 14 октября. Начало — в 22.00 (мск).