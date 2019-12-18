Римас Куртинайтис: «Несмотря на то, что «Олимпиакос» находится на 11 месте, это опасная команда»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» отметил, что соперник является опасной командой.

— В данный момент «Олимпиакос» играет хорошо. Став главным тренером, Кемзура сделал ряд изменений в составе, однако говорить об «Олимпиакосе» сложно, так как они не играют в национальном чемпионате и, с одной стороны, имеют больше сил и энергии, чем другие команды. С другой стороны, они теряют игровой ритм, потому что имеют один, максимум два матча в неделю. Неизменно одно: дома «Олимпиакос» всегда играет хорошо и будет бороться сорок минут. Многое зависит от того, как сыграет Спанулис. Надо постараться с ним справиться. Несмотря на то, что «Олимпиакос» находится на 11 месте, это опасная команда, особенно на своей площадке. Предстоит сложный матч, но мы будем бороться.