00:42 | Баскетбол — Евролига

Римас Куртинайтис: "Матч с ЦСКА важен для "Химок"

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Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА отметил, что команда выйдет с высоким настроем на площадку. Подмосковная команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

- Важный матч для нас, даже несмотря на то, что мы не вышли в плей-офф Евролиги. Будем стараться, сыграем в полную силу, - приводит пресс-служба "Химок" слова Куртинайтиса. - Серьезно готовимся. Это заключительная игра в Мытищах, и мы постараемся порадовать болельщиков, которые нас отлично поддерживают весь сезон. Мы играем не для себя, а для них

Дополнительная информация

https://bckhimki.ru/news/clubnews/2019/march/4146/

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