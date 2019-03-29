Римас Куртинайтис: "Матч с ЦСКА важен для "Химок"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис перед матчем регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА отметил, что команда выйдет с высоким настроем на площадку. Подмосковная команда уже потеряла шансы на выход в плей-офф.

- Важный матч для нас, даже несмотря на то, что мы не вышли в плей-офф Евролиги. Будем стараться, сыграем в полную силу, - приводит пресс-служба "Химок" слова Куртинайтиса. - Серьезно готовимся. Это заключительная игра в Мытищах, и мы постараемся порадовать болельщиков, которые нас отлично поддерживают весь сезон. Мы играем не для себя, а для них