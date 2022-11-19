«Фенербахче» разгромил «Панатинаикос», «Партизан» обыграл «Маккаби»

«Фенербахче» переиграл «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 107:77.

В других встречах «Монако» обыграл «Басконию» (79:74), «Жальгирис» выиграл у «Милана» (71:62), «Партизан» одержал победу над «Маккаби» (96:88).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 107:77 (22:25, 33:15, 23:15, 29:22)

Ф: Уилбекин (19), Хэйс (16), Эдвардс (14).

П: Бэйкон (20), Папаяннис (12), Уолтерс (11), Уильямс (10).

«Монако» (Франция) — «Баскония» (Испания) — 79:74 (20:24, 28:21, 10:18, 21:11)

М: Окобо (22), Лойд (12), Мотеюнас (11), Джеймс (10).

Б: Томпсон (13), Диес (12), Костелло (12), Котсар (11).

«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 71:62 (16:11, 18:13, 15:15, 22:23)

Ж: Эванс (23), Шмитс (10 + 10 подборов), Бирутис (8).

М: Митру-Лонг (19), Пангос (11), Холл (8).

«Партизан» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 96:88 (22:26, 27:24, 20:18, 27:20)

П: Ледэй (21), Экзам (21), Лессор (16), Пантер (13).

М: Болдуин (23), Колсон (17), Пойтресс (16), Хиллиард (14).