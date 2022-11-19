«Фенербахче» разгромил «Панатинаикос», «Партизан» обыграл «Маккаби»
«Фенербахче» переиграл «Панатинаикос» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 107:77.
В других встречах «Монако» обыграл «Басконию» (79:74), «Жальгирис» выиграл у «Милана» (71:62), «Партизан» одержал победу над «Маккаби» (96:88).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Фенербахче» (Турция) — «Панатинаикос» (Греция) — 107:77 (22:25, 33:15, 23:15, 29:22)
Ф: Уилбекин (19), Хэйс (16), Эдвардс (14).
П: Бэйкон (20), Папаяннис (12), Уолтерс (11), Уильямс (10).
«Монако» (Франция) — «Баскония» (Испания) — 79:74 (20:24, 28:21, 10:18, 21:11)
М: Окобо (22), Лойд (12), Мотеюнас (11), Джеймс (10).
Б: Томпсон (13), Диес (12), Костелло (12), Котсар (11).
«Жальгирис» (Литва) — «Милан» (Италия) — 71:62 (16:11, 18:13, 15:15, 22:23)
Ж: Эванс (23), Шмитс (10 + 10 подборов), Бирутис (8).
М: Митру-Лонг (19), Пангос (11), Холл (8).
«Партизан» (Сербия) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 96:88 (22:26, 27:24, 20:18, 27:20)
П: Ледэй (21), Экзам (21), Лессор (16), Пантер (13).
М: Болдуин (23), Колсон (17), Пойтресс (16), Хиллиард (14).