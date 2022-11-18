«Барселона» потерпела поражение от «Эфеса», «Олимпиакос» обыграл «Баварию»

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«Эфес» на своем паркете переиграл «Барселону» (96:86) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Турецкая команда прервала трехматчевую победную серию каталонцев.

В других встречах «Црвена Звезда» обыграла АСВЕЛ (70:67),"Бавария" проиграла «Олимпиакосу» (71:82), «Виртус» разгромил «Валенсию» (89:59), «Реал» выиграл у «Альбы» (90:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Эфес» (Турция) — «Барселона» (Испания) — 96:86 (16:22, 29:19, 21:16, 30:29)

Э: Клайберн (24), Мицич (22), Брайант (16), Мбайе (13).

Б: Лапровиттола (28), Шанлы (18), Хиггинс (14).

«Црвена Звезда» (Сербия) — АСВЕЛ (Франция) — 70:67 (17:14, 21:9, 16:30, 16:14)

Ц: Иванович (16), Вильдоса (12), Недович (11).

А: Лайти (16), Каюди (14), Обасоан (13).

«Бавария» (Германия) — «Олимпиакос» (Греция) — 71:82 (11:27, 23:13, 20:27, 17:15)

Б: Ярамаз (12), Бонга (11), Обст (9), Лучич (9).

О: Везенков (20 + 13 подборов), Фалль (16), Слукас (14).

«Виртус Б» (Италия) — «Валенсия» (Испания) — 89:59 (24:8, 18:17, 24:17, 23:17)

Вир: Мики (16), Кординье (15), Лундберг (14), Оджелей (14).

Вал: Джонс (10), Препелич (7), Харпер (7), Лопес-Аростеги (7).

«Реал» (Испания) — «Альба» (Германия) — 90:72 (26:20, 27:17, 17:15, 20:20)

Р: Пуарье (19), Родригес (13), Муса (10).

А: Прочида (13), Уэтзелл (10), Тиманн (10).