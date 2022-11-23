«Барселона» победила «Партизан», «Фенербахче» одолел «Монако»

«Барселона» победила «Партизан» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Испанский клуб выиграл со счетом 79:86.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Партизана» Данило Аджушич, который набрал 21 очко. В составе «Барсы» 13 очков набрал защитник Николас Лапровиттола.

«Барселона» одержала шестую победу в девяти матчах и занимает четвертое место.

Лидирует «Фенербахче», который в девяти встречах потерпел только одно поражение. В последнем матче турецкий клуб одолел «Монако» в гостях со счетом 96:93.

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Евролига

Регулярный чемпионат

«Барселона» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 79:68 (17:21, 22:11, 25:17, 15:19)

«Валенсия» (Испания) — «Реал» (Испания) — 73:80 (19:31, 12:10, 15:18, 27:21)

«Альба» (Германия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 84:88 ОТ (19:20, 21:17, 17:18, 18:20, 9:13)

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 51:80 (18:18, 16:16, 7:21, 10:25)

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Олимпиакос» (Греция) — 90:84 (22:20, 21:25, 20:24, 27:15)

«Монако» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 93:96 (18:21, 20:24, 22:34, 33:17)