Рекордсмен Евролиги по количеству матчей Янкунас завершил карьеру

38-летний форвард «Жальгириса» Паулюс Янкунас завершил карьеру, сообщает пресс-служба Евролиги.

Он провел в «Жальгирисе» большую часть карьеры, покинув клуб лишь в сезоне-2009/10, когда защищал цвета «Химок».

Янкунас является рекордсменом Евролиги по числу проведенных матчей (392) и количеству подборов (2010).

В составе литовской сборной Паулюс выигрывал бронзовые награды Евробаскета-2007 и чемпионата мира-2010, а также серебро чемпионата Европы в 2015 году. Янкунас является пятнадцатикратным чемпионом Литвы в составе «Жальгириса».