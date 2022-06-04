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Сегодня, 15:22

Рекордсмен Евролиги по количеству матчей Янкунас завершил карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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38-летний форвард «Жальгириса» Паулюс Янкунас завершил карьеру, сообщает пресс-служба Евролиги.

Он провел в «Жальгирисе» большую часть карьеры, покинув клуб лишь в сезоне-2009/10, когда защищал цвета «Химок».

Янкунас является рекордсменом Евролиги по числу проведенных матчей (392) и количеству подборов (2010).

В составе литовской сборной Паулюс выигрывал бронзовые награды Евробаскета-2007 и чемпионата мира-2010, а также серебро чемпионата Европы в 2015 году. Янкунас является пятнадцатикратным чемпионом Литвы в составе «Жальгириса».

БК Жальгирис
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