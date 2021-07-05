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«Реал» подпишет трехлетний контракт с форвардом «Барселоны»

17:46
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«Реал» подпишет трехлетний контракт с форвардом «Барселоны» Адамом Хангой, сообщает Eurohoops.

По информации источника, 32-летний венгр договорился с «Барсой» о расторжении контракта, который действовал до 2022 года.

Ханга выступал за каталонцев четыре года. В минувшем сезоне Евролиги он сыграл 41 матч, набирал 4,6 очка, делал 2,2 подбора и 1,7 передачи за 15,9 минуты, реализуя 47,5 процента двухочковых и 34,3 процента бросков из-за дуги.

Дополнительная информация:

https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1225957/real-madrid-signs-adam-hanga-to-three-year-deal/

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