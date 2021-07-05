«Реал» подпишет трехлетний контракт с форвардом «Барселоны»
«Реал» подпишет трехлетний контракт с форвардом «Барселоны» Адамом Хангой, сообщает Eurohoops.
По информации источника, 32-летний венгр договорился с «Барсой» о расторжении контракта, который действовал до 2022 года.
Ханга выступал за каталонцев четыре года. В минувшем сезоне Евролиги он сыграл 41 матч, набирал 4,6 очка, делал 2,2 подбора и 1,7 передачи за 15,9 минуты, реализуя 47,5 процента двухочковых и 34,3 процента бросков из-за дуги.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.eurohoops.net/en/euroleague/1225957/real-madrid-signs-adam-hanga-to-three-year-deal/
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