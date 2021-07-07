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Джордан Мики стал игроком питерского «Зенита»

12:30
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«Зенит» подписал однолетний контракт с форвардом «Химок» Джорданом Мики, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

В минувшем сезоне 26-летний Мики выступал за «Химки», набирая 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 59% двухочковых и 23,9% дальних бросков.

Ранее американцем интересовались в «Баварии» и «Басконии».

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/07/dzhordan-miki-novyy-igrok-bk-zenit-/

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