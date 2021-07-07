Джордан Мики стал игроком питерского «Зенита»
«Зенит» подписал однолетний контракт с форвардом «Химок» Джорданом Мики, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.
В минувшем сезоне 26-летний Мики выступал за «Химки», набирая 15,6 очка, 5,7 подбора, 1,1 перехвата и 1,5 блок-шота в среднем за игру, реализуя 59% двухочковых и 23,9% дальних бросков.
Ранее американцем интересовались в «Баварии» и «Басконии».
?? Please, Welcome Our New Player @Jmickey02 !https://t.co/Wj25WS6SQ3 pic.twitter.com/P39oDXtWrO— Basketball club Zenit (@zenitbasket) July 7, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/07/07/dzhordan-miki-novyy-igrok-bk-zenit-/
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