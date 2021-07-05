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Бывший игрок ЦСКА Хиггинс продлил контракт с «Барселоной» на 3 года

14:20
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Атакующий защитник «Барселоны» Кори Хиггинс согласился продлить контракт с каталонским клубом на три года, сообщает сайт испанской команды.

Хиггинс выступает за «Барселону» с 2019 года, до этого он провел четыре сезона в ЦСКА.

В чемпионате Евролиги-20/21 32-летний американец вышел на паркет в 39 матчах, он набирал 13,1 очка и 2,4 передачи за 26,5 минуты.

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Иван Шитик все материалы автора

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