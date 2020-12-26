«Реал» подпишет баскетболиста «Барселоны» Эртеля

«Реал» готов подписать разыгрывающего защитника «Барселоны» Томаса Эртеля, сообщает Defensa Central. Из-за ухода Факундо Кампаццо в НБА и травмы Энтони Рэндолфа команде пришлось искать усиление в других клубах.

Помимо «Реала» на 31-летнего французского баскетболиста претендует турецкий «Фенербахче».

22 декабря «Барселона» не позволила Эртелю сесть в клубный автобус после поражения в Евролиге от «Анадолу Эфес» за переговоры с «Реалом». Сам клуб опроверг эту информацию.