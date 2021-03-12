«Барселона» обыграла «Реал» в Евролиге
01:08
В матче регулярного чемпионата Евролиги «Барселона» победила «Реал» (81:76).
В составе победителей самым результативным стал Пьер Ориола. Он набрал 18 очков. У хозяев лучшим снайпером стал Габриэль Дек — 17 очков.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице. «Реал» на седьмом месте.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — «Барселона» (Испания) — 76:81 (19:24, 19:17, 16:16, 22:24)
11 марта.
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