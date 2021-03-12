«Химки» уступили «Црвене Звезде» в Евролиге
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«Црвена Звезда» обыграла «Химки» (92:81) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
В составе победителей самым результативным стал Джордан Лойд — 22 очка. У «Химок» 29 очков заработал Эррик Макколлум.
«Химки» занимают последнее, 18-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» на 17-й позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Химки» (Россия) — 92:81 (8:15, 26:23, 28:22, 30:21)
11 марта.
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