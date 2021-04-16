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Разыгрывающий ЦСКА Джеймс может стать игроком «Нью-Йорка»

16 апреля 2021, 23:23
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Майк Джеймс. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Разыгрывающий ЦСКА Майк Джеймс может стать игроком «Нью-Йорка», сообщает New York Post 16 апреля.

По данным источника, «Никс» рассматривают вариант с усилением задней линии команды после истечения контракта с Джоном Хенсоном, и одним из вариантов для ротации является 30-летний армеец. На данный момент Джеймс пребывает в США и не спешит возвращаться в Европу.

29 марта ЦСКА объявил об отстранении Джеймса от матчей по решению главного тренера Димитриса Итудиса.

В конце января Джеймс уже был отстранен от матчей из-за конфликта с Итудисом после поражения от «Фенербахче» (83:89) в матче Евролиги. Несколько дней спустя защитник извинился и вернулся к тренировкам.

В нынешнем сезоне Евролиги Джеймс провел 27 матчей, в которых в среднем набирал 19,3 очка и делал 5,7 передач.

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